Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor

Serbest Bölge'deki bir firmaya ait yat imalat deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede depoyu sardığı yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının, imalat depolarındaki kimyevi maddelere sıçramaması için yoğun mücadele veriliyor. Alevlere, helikopterle havadan da müdahale edilebileceği öğrenildi.

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