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Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

Dünyanın en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yapımı devam eden tekne ve yatlar uzaklaştırılırken, kimyasal maddelerin bulunduğu bölgede patlama riskine karşı da önlem alınıyor.

Serbest Bölge'deki bir firmaya ait yat imalat deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede depoyu sardığı yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yangının, imalat depolarındaki kimyevi maddelere sıçramaması için yoğun mücadele veriliyor. Alevlere, helikopterle havadan da müdahale edilebileceği öğrenildi.

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Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yeni oteller yapılır dedim ama yapılmış :) demek ki gerçek yangın ????
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