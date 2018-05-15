Antalya'da yataklarında yarı çıplak öldürülmüş bulunmuşlardı! Cinayetin ardında 'yenge' çıktı!

Fakırcalı Mahallesi'nde yalnız oturan Nebahat Uysal'dan haber alamayan komşuları, geçen yıl 13 Ocak'ta evin kapısını çaldı. Açan olmayınca içeri giren komşuları, Nebahat Uysal ile Murat Özdemir'i kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Nebahat Uysal ve Murat Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri Nebahat Uysal ve Murat Özdemir'in av tüfeğiyle başından vurulduğunu, tüfeğin ise Özdemir'in elinde olduğunu tespit etti. Aralarında ilişki olduğu öne sürülen Nebahat Uysal ve Murat Özdemir'in cenazeleri otopsinin ardından toprağa verildi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden açtı. Soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce kurulan özel ekiple Nebahat Uysal ve Murat Özdemir'in şüpheli bulunan ölümü yeniden incelemeye alındı. Geçen ay Nebahat Uysal ve Murat Özdemir'in mezarları açılıp, doku örnekleri alındı ve incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Doku örneklerindeki incelemeler sürerken, soruşturmayı derinleştiren polis yeni deliller ışığında Murat Özdemir'in eşi N. ile Nebahat Uysal'ın akrabaları Türkkan Uysal (48), E. Uysal (32), K. Uysal, (36) ve S.T.'yi (47) iki hafta önce gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.
YENGE TUTUKLANDI
Dosyadaki incelemesini sürdüren Alanya Sulh Ceza Hakimliği, Nebahat Uysal'ın yengesi Türkkan Uysal hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Asayiş ekiplerinin 3 gün önce gözaltına aldığı Türkkan Uysal, dün işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (DHA)
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