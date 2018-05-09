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Antalya DOB, Aida operasını bu sezon son kez sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

Antalya DOB, Aida operasını bu sezon son kez sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin Aiada isimli operasını bu sezon son kez sahneye koyacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Aida operası, 12 Mayıs Cumartesi günü bu sezon son kez sanatseverlerle buluşacak.

Orkestra yönetmenliğini Alexandru Samuil'in yapacağı eseri, Kuzman Popov sahneye koyuyor. Üç perde olarak sahnelenecek eserde "Radames"i Koray Damcıoğlu, "Aida"yı Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mine Kurtoğlu, "Amneris"i Sibel Kızılateş, "Amonasro"yu Melih Tepretmez, "Ramfis"i Engin Suna, "Il Re"yi Şafak Güç, "Un Messaggero"yu Burak Pektaş ve "Sacerdotessa" rolünü Gizem Şener canlandıracak.

- Eserin konusu

Mısır Firavunu, Habeşistan ile savaş halindedir. Mısır ordusunun genç kumandanı Ramades, Habeş kralının kızı genç ve güzel Aida'ya aşıktır ancak onun kimliğini bilmemektedir. Habeş kralı Amonasro, Teb kentine saldırınca Ramades komutasındaki Mısır ordusu karşı koymaya hazırlanır. Üzüntü içinde olan Aida gibi firavunun kızı Amneris de Ramades'e aşıktır ve ona zaferle dönmesi çağrısında bulunur.

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Anahtar Kelimeler:
Aida Antalya Devlet Opera ve Balesi Opera

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