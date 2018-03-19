Antalya DOB, ’Evlilik Senedi’ni sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ’Evlilik Senedi’ operasının prömiyerini gerçekleştirecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 20. yüzyılın başında Avrupa kültürünün önemli bir parçasını oluşturan İngiltere’de tek perdelik bir karakter komedyası olan ’Evlilik Senedi’ operasının sahneye taşıyor. Rossini’nin 18 yaşında bestelediği ve ilk profesyonel operası olan eser 24 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de prömiyer yapacak. ’Evlilik Senedi’, kızının rızası olmadan onu zengin Kolonili tüccar ile evlendirmek isteyen cimri bir babanın hazırladığı planın kurmaca ve eğlenceli oyunlarla nasıl bozulduğunu konu alıyor.

Avrupa’dan Amerika’ya göçün yoğun olduğu bir dönemde yazılan oyun, özgürlüğün ve yeni umutların yeşerdiği bir dünyayı anlatır. Tamamı tek mekanda geçen eser, Rossini’nin, seyirciyi ilk andan itibaren etkisi altına alan güçlü müziği ile dikkat çekiyor.