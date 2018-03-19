HABER

Antalya DOB, ’Evlilik Senedi’ni sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:38 | Son Güncelleme

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ’Evlilik Senedi’ operasının prömiyerini gerçekleştirecek.Antalya Devlet Opera ve Balesi, 20.

Antalya DOB, ’Evlilik Senedi’ni sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ’Evlilik Senedi’ operasının prömiyerini gerçekleştirecek.
Antalya Devlet Opera ve Balesi, 20. yüzyılın başında Avrupa kültürünün önemli bir parçasını oluşturan İngiltere’de tek perdelik bir karakter komedyası olan ’Evlilik Senedi’ operasının sahneye taşıyor. Rossini’nin 18 yaşında bestelediği ve ilk profesyonel operası olan eser 24 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de prömiyer yapacak. ’Evlilik Senedi’, kızının rızası olmadan onu zengin Kolonili tüccar ile evlendirmek isteyen cimri bir babanın hazırladığı planın kurmaca ve eğlenceli oyunlarla nasıl bozulduğunu konu alıyor.
Avrupa’dan Amerika’ya göçün yoğun olduğu bir dönemde yazılan oyun, özgürlüğün ve yeni umutların yeşerdiği bir dünyayı anlatır. Tamamı tek mekanda geçen eser, Rossini’nin, seyirciyi ilk andan itibaren etkisi altına alan güçlü müziği ile dikkat çekiyor.

Antalya DOB, ’Evlilik Senedi’ni sahneleyecek

İngiltere'den skandal Türkiye kararı!İngiltere'den skandal Türkiye kararı!
Roket teknolojisi ile üretildi! Uzay kalbi!Roket teknolojisi ile üretildi! Uzay kalbi!
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Ömer Halisdemir davasında istenen ceza belli oldu

Son dakika! Ömer Halisdemir davasında istenen ceza belli oldu

Meteoroloji'den bir yeni fırtına uyarısı daha! Şiddetini yükselttiler

Meteoroloji'den bir yeni fırtına uyarısı daha! Şiddetini yükselttiler

Ahmet Davutoğlu o iddiaya cevap verdi

Ahmet Davutoğlu o iddiaya cevap verdi

AK Partiyle ilgili bomba iddia!

AK Partiyle ilgili bomba iddia!

İstanbul metrosuyla ilgili tartışma yaratacak detay!

İstanbul metrosuyla ilgili tartışma yaratacak detay!

Ankara'da nükleer madde operasyonu!

Ankara'da nükleer madde operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.