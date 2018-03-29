Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Sihirli Dünya" isimli çocuk oyununu nisanda bu sezon son kez sahneleyecek.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten tarafından yazılan, Kenan Kahyaoğlu'nun müzik düzenlemelerini yaptığını, Reyhan Süme tarafından sahneye konulan oyun 2, 9 ve 23 Nisan'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Amacı çocuklara çok sesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı ve baleyi sevdirebilmek olan interaktif eserin 2 Nisan'daki gösteriminde, solist sanatçılar Erdi Can Aybaş, Müge Yıldıran, Işılay Meriç Karataş, Sinem Seçil Baddal, Selda Serdar, anlatıcı Selahattin Denizsümüren ve Boran Savran rol alacak.
Piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları İlkay Candan, Arya Böler, Çağrı Fırat Yeşillik, Fatma Esin Erdoğan, Arda Serindağ'ın yer aldığı ve repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün yaptığı gösterimde Antalya DOB çocuk balesi sahne alacak.
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