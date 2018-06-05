Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Türküyem" isimli müzikalin prömiyerini 7 Haziran'da gerçekleştirecek.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, anlatıcının ve yaratıcının hayal dünyasında yapmış olduğu bir seyahati anlatan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan ve Ömer Yöndem yönetecek.
Eserin koreografisi Nurdan Sinkil, dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay, ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.
Soprano Serap Demirhan Işık ve Seçil Eyilikeder, mezzosoprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne alacağı eserde, türkülere eşlik eden metinler günümüz coğrafyasının kültürünü, sosyal ortamını, değerlerini yansıtırken, dinleyenleri de türküler üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.
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