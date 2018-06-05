HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Antalya DOB "Türküyem" müzikalinin prömiyerini yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:06 | Son Güncelleme

Antalya DOB "Türküyem" müzikalinin prömiyerini yapacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Türküyem" isimli müzikalin prömiyerini 7 Haziran'da gerçekleştirecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, anlatıcının ve yaratıcının hayal dünyasında yapmış olduğu bir seyahati anlatan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan ve Ömer Yöndem yönetecek.

Eserin koreografisi Nurdan Sinkil, dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay, ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Soprano Serap Demirhan Işık ve Seçil Eyilikeder, mezzosoprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne alacağı eserde, türkülere eşlik eden metinler günümüz coğrafyasının kültürünü, sosyal ortamını, değerlerini yansıtırken, dinleyenleri de türküler üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Turizmde yeni rakipler Arap ülkeleriTurizmde yeni rakipler Arap ülkeleri
Çeşme'de, ÇED'e gerek duyulmayan projeye itiraz varÇeşme'de, ÇED'e gerek duyulmayan projeye itiraz var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya DOB müzikal Prömiyer

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı

Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı

İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

Son dakika! Esenyurt'ta bomba paniği

Son dakika! Esenyurt'ta bomba paniği

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.