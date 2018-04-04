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Antalya DOB'dan "Aşkın Her Hali" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

Antalya DOB'dan "Aşkın Her Hali" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Aşkın Her Hali" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, soprano Burcu Kuru, Gülçin Gültekin ve Meriç Karataş, piyanist Ahmet Sait Karabulut, kontrbas sanatçısı Kadir Keskin ve gitarist Çağatay Azat'ın sahne alacağı konserde tango eşliğinde aşka dair parçalar seslendirilecek.

Seyircinin karşısına 6 Nisan'daki konserle çıkacak Antalya DOB sanatçıları, "O Mio Fernando", "Ernani, Ernani Involami", "Je veux vivre", "Habanera", "Les filles de cadix", "El dia que me quieras", "Merce, dilette amiche", "Olympia arya", "Seguidilla", "I Feel Pretty", "Por una cabeza" başta olmak üzere çok sayıda eser seslendirecek.

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Antalya Devlet Opera ve Balesi Aşkın Her Hali DOB

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