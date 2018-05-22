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Antalya DOB'dan "Türküyem" müzikali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:41 | Son Güncelleme

Antalya DOB'dan "Türküyem" müzikali

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Türküyem" müzikalinin sezon prömiyerini 7 Haziran'da gerçekleştirecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Erdal Tuğcular'ın türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu yaptığı müzikalin, librettosunu Fatih Şanal yazdı.

Anlatıcının ve yaratıcının hayal dünyasında yapmış olduğu bir seyahati anlatan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan ve Ömer Yöndem yönetirken, eserin koreografisi Nurdan Sinkil, dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Soprano Serap Demirhan Işık ve Seçil Eyilikeder, mezzo-soprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne alacağı eserde, türkülere eşlik eden metinler, günümüz coğrafyasının kültürüne, sosyal ortamına, değerlerine tanıklık ederken dinleyenleri de türküler üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Devlet Opera ve Balesi Antalya DOB Türkiyem

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