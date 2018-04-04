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Antalya DTO’da Çetin dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:25 | Son Güncelleme

İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya şubesinin başkanlık seçiminde yeni başkan Ahmet Çetin oldu.

Antalya DTO’da Çetin dönemi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya şubesinin başkanlık seçiminde yeni başkan Ahmet Çetin oldu. 580 kişinin oy kullandığı seçimlerde Çetin, 306 oy alırken, mevcut başkan Bekir İnanç Kendiroğlu ise 272 oyda kaldı.
İMEAK DTO Antalya Şubesi’nde bugün başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Mevcut Başkan olan Bekir İnanç Kendiroğlu’nun beyaz listeyle diğer aday Ahmet Çetin ise mavi listeyle seçime girdi. Sabah 09.00’da başlayan seçimler akşam 17.00’da sona ererken, 5 sandıkta 580 kişi oy kullandı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde mevcut başkan Bekir İnanç Kendiroğlu 272 oy aldı, başkan adayı Ahmet Çetin ise 306 oy alarak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi’nin yeni başkanı oldu.
Seçim sonrası açıklamada bulunan Ahmet Çetin, başarılı hizmetlerin kendi döneminde de sürdürüleceğini söyledi.

Antalya DTO’da Çetin dönemi

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