Antalya Film Festivali'ne doğru

ANTALYA (AA) - Macaristanlı Yönetmen Bela Tarr'ın, bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarr, festival kapsamında yer alan Antalya Film Forum'a özel bir atölye düzenleyecek.
Bela Tarr tarafından seçilecek 10 yönetmen, 22
Eylül-3 Ekim'de gerçekleşecek atölyeye katılma fırsatı bulacak.
"Forum Atölye: Bela Tarr ile Film
Yönetimi" adıyla Antalya Film Forum'da yerini alan atölyeye katılanlar 10 günde 10 kısa film çekecek.
Atölye süresince katılımcılara uygulamaya yönelik yaklaşımla yol gösterecek
olan Tarr, yönetmenlerle kişisel bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.
Tarr, her
katılımcıya film yapım süreci boyunca rehberlik edecek.
Konaklama, ulaşım masrafları ve
ekipman ihtiyaçlarının Antalya Film Forum tarafından karşılanacağı atölyeye katılmak isteyenler 17 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.
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