Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 'geyik yılı'

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesinde geyiklerdeki yavrulama oranının iyi olması nedeniyle 2018, 'geyik yılı' ilan edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı, 650 dönümlük alanda 127 türden 1500 hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanat Bahçesi, doğal yaşam alanı ve hayvanlara sundukları rahat yaşamla dikkati çekiyor. Farklı hayvanat bahçelerinden getirilen yeni üyelerle sayısını artıran hayvanat bahçesinde, bahar ve yaz aylarında dünyaya gelen yeni üyeler ilgi odağı oluyor.
2018 GEYİK YILI
Bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda geyiklerin yılı. Onlarca yavru dünyaya getiren geyikler arasında en ilgi çekenler ise 7 yavrusu bulunan alageyikler oldu. Beyaz benekleriyle ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ve güzellikleriyle dikkati çeken alageyik yavruları dahil tüm geyik ailesinin son derece sağlıklı olduğu belirtildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nın sorumlu veteriner hekimi Aygül Arsun, geyik familyasında üretim olarak oldukça başarılı olduklarını söyledi. Arsun, bir devekuşu türü olan emulardan 3 dişi üye getirdiklerini ve kısa zamanda emu yavruları da alabileceklerini söyledi. Rakungiller familyasından olan koatiden 6 yavru elde ettiklerini de anlatan Arsun, “Halka kuyruklu koati üyelerimizden 6 yavrumuz oldu. Bir rakun yavrumuz da var. Yavrulamalar devam ediyor. Hayvanat bahçesinin refah ölçüsü yavrulamalardan belli oluyor. Bu konuda çok başarılıyız" dedi. Ziyaretçilerin daha rahat alanda gezi yapabilmesi için gölgelikler oluşturduklarını da belirten Arsun, peyzaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
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