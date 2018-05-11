Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Antalya'da bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Antalya il merkezinde 14.00-16.00 saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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