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Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

Antalya'da 14.00-16.00 saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Antalya'da bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Antalya il merkezinde 14.00-16.00 saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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