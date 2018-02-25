Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, yarın Antalya merkez ve doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın Antalya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın görüleceği bildirildi.

Sağanağın Antalya merkez ile Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram düşecek şekilde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.