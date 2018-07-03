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Antalya için sıcak hava uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

Sıcaktan bunalanların plajlara akın ettiği Antalya'da en yüksek hava sıcaklığı 39, nem oranı yüzde 80 olarak ölçüldü - Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya: - "Önümüzdeki üç gün boyunca sıcaklık mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyredecek"

Mevsim normallerinin üstündeki hava sıcaklığı nedeniyle sahillerinde yoğunluk oluşan Antalya'da bu yıl bugüne kadarki en yüksek sıcaklık ölçüldü.

Hava sıcaklığının 39 derece, nem oranının yüzde 80 kaydedildiği kentte, sıcaktan bunalanlar park, bahçe ve plajlara akın etti.

Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi denize girerek serinlemeye çalışırken, birçok kişi de şemsiyelerin altında sıcaktan korundu. Deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği plajlarda çocuklar kumsalda oynadı, tatilciler de şezlonglarda güneşlendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bu yıl bugüne kadarki en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü bilgisini verdi.

Sıcağın bölgeyi etkilemeye devam edeceğini dile getiren Kaya, "Cumaya kadar şehir merkezinde sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Nem oranlarının ise en düşük yüzde 15, en yüksek ise yüzde 80 civarında olmasını tahmin ediyoruz." dedi.

- "Sıcaklık hafta sonundan itibaren mevsim normallerine inecek"

Sıcaklığın hafta sonundan itibaren mevsim normallerine inmesini beklediklerini vurgulayan Kaya, temmuz ayı sıcaklık ortalamasının 34 derece olduğunu kaydetti.

"Önümüzdeki 3 gün boyunca sıcaklık mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyredecek." bilgisini aktaran Kaya, temmuz, ağustos ve eylül ayındaki sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinin 1 derece üzerinde seyretmesini beklediklerini ifade etti.

Kaya, kronik rahatsızlıkları ve sağlık problemi olanların, 10.00-16.00 saatleri arasında direkt güneşe çıkmamalarını, bol sıvı tüketmelerini ve açık kıyafet giymelerini tavsiye etti.

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deniz Konyaaltı sıcak turizm

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