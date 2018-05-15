Antalya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Türkiye'nin güneyi, turizm cenneti Antalya'yı sıcak bir Ramazan ayı bekliyor. Antalya ili sınırları doğudan batıya uzun bir hat ile uzanmaktadır. Böyle olunca ilin bir ucundan diğerine bile sat farkı bulunmaktadır. O zaman 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Antalya'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?
Antalya için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Antalya ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...
|1
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:06
|05:42
|13:00
|16:47
|20:05
|21:35
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|04:05
|05:41
|13:00
|16:47
|20:06
|21:36
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|04:04
|05:41
|13:00
|16:48
|20:07
|21:37
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|04:03
|05:40
|13:00
|16:48
|20:08
|21:38
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|04:02
|05:39
|13:00
|16:48
|20:09
|21:39
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|04:00
|05:38
|13:00
|16:48
|20:09
|21:40
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:59
|05:38
|13:00
|16:48
|20:10
|21:42
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:58
|05:37
|13:00
|16:49
|20:11
|21:43
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:57
|05:36
|13:00
|16:49
|20:12
|21:44
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:56
|05:36
|13:00
|16:49
|20:12
|21:45
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:56
|05:35
|13:00
|16:49
|20:13
|21:46
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:55
|05:35
|13:00
|16:49
|20:14
|21:47
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:54
|05:34
|13:01
|16:49
|20:15
|21:48
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:53
|05:34
|13:01
|16:50
|20:15
|21:49
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:52
|05:33
|13:01
|16:50
|20:16
|21:50
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:52
|05:33
|13:01
|16:50
|20:17
|21:51
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:51
|05:33
|13:01
|16:50
|20:17
|21:52
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:50
|05:32
|13:01
|16:51
|20:18
|21:53
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:50
|05:32
|13:01
|16:51
|20:19
|21:54
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:49
|05:32
|13:02
|16:51
|20:19
|21:55
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:48
|05:31
|13:02
|16:51
|20:20
|21:56
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:48
|05:31
|13:02
|16:51
|20:21
|21:56
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:48
|05:31
|13:02
|16:52
|20:21
|21:57
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:47
|05:31
|13:02
|16:52
|20:22
|21:58
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:47
|05:31
|13:02
|16:52
|20:22
|21:59
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:46
|05:31
|13:03
|16:52
|20:23
|21:59
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:46
|05:31
|13:03
|16:53
|20:23
|22:00
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:46
|05:30
|13:03
|16:53
|20:24
|22:01
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:46
|05:30
|13:03
|16:53
|20:24
|22:01
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:46
|05:30
|13:03
|16:53
|20:25
|22:02
ANESTESZİ ORUCU BOZAR MI?
Anestezi acı ileten sinir yolları üzerinde iletimin değişik seviyelerde engellenmesi demektir. Lokal, bölgesel ve genel anestezi olmak üzere, üç türlü anestezi vardır. Küçük ameliyatlarda ameliyat bölgesinin yakın çevresine iletimi engelleyen ilaçların verilmesi ile oluşan anesteziye lokal anestezi (sınırlı uyuşturma) denir. Vücudun daha geniş bölgeleri, örneğin belden aşağısı veya bir yarısı iletimin omurilik düzeyinde engellenmesi için omuriliğe veya omuriliğe varmadan geniş bir sinir grubunun oluşturduğu bağlantı yerleri üzerine ilaç verilerek oluşturulan anesteziye bölgesel anestezi denir. Hastanın uyutulup ağrının duyulması beyin düzeyinde engellenirse, bu tür anesteziye genel anestezi denir.
Anestezi, nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek oluşturulmaktadır. Nefes yolu veya iğne ile yapılan anestezi, mideye ulaşmadığı gibi, yeme-içme anlamı da taşımamaktadır. Ancak bölgesel ve genel anestezide, acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek amacıyla damar yolu açılarak, bu açıklık işlem süresince serum vermek suretiyle sağlanmaktadır. Bu itibarla, lokal anestezi (sınırlı uyuşturma) orucun sıhhatine engel değildir. Bölgesel ve genel anestezide serum verildiği için oruç bozulur (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98).
UÇAKLA SEYAHET EDEN KİŞİ İFTARINI NASIL YAPAR?
Seyahate çıkan kişilerin, imsak ve iftarları o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de, uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalar arası yolculuk yapılması durumunda, imsak ile iftar arasında süre, anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu durumda, yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise, bir takdir yaparak (mesela oruç tutmaya başladığı yerin akşam vaktinde) iftar edebilir.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.
İSTANBUL'UN CAMİLERİ
Teravih namazını cemaatle kılmak için İstanbul'daki çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.
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