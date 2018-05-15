Antalya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Türkiye'nin güneyi, turizm cenneti Antalya'yı sıcak bir Ramazan ayı bekliyor. Antalya ili sınırları doğudan batıya uzun bir hat ile uzanmaktadır. Böyle olunca ilin bir ucundan diğerine bile sat farkı bulunmaktadır. O zaman 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Antalya'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?

Antalya için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Antalya ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

ANTALYA 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

1 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 04:06 05:42 13:00 16:47 20:05 21:35 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 04:05 05:41 13:00 16:47 20:06 21:36 3 18 Mayıs 2018 Cuma 04:04 05:41 13:00 16:48 20:07 21:37 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 04:03 05:40 13:00 16:48 20:08 21:38 5 20 Mayıs 2018 Pazar 04:02 05:39 13:00 16:48 20:09 21:39 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 04:00 05:38 13:00 16:48 20:09 21:40 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:59 05:38 13:00 16:48 20:10 21:42 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:58 05:37 13:00 16:49 20:11 21:43 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:57 05:36 13:00 16:49 20:12 21:44 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:56 05:36 13:00 16:49 20:12 21:45 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:56 05:35 13:00 16:49 20:13 21:46 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:55 05:35 13:00 16:49 20:14 21:47 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:54 05:34 13:01 16:49 20:15 21:48 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:53 05:34 13:01 16:50 20:15 21:49 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:52 05:33 13:01 16:50 20:16 21:50 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:52 05:33 13:01 16:50 20:17 21:51 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:51 05:33 13:01 16:50 20:17 21:52 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:50 05:32 13:01 16:51 20:18 21:53 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:50 05:32 13:01 16:51 20:19 21:54 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:49 05:32 13:02 16:51 20:19 21:55 21 05 Haziran 2018 Salı 03:48 05:31 13:02 16:51 20:20 21:56 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:48 05:31 13:02 16:51 20:21 21:56 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:48 05:31 13:02 16:52 20:21 21:57 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:47 05:31 13:02 16:52 20:22 21:58 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:47 05:31 13:02 16:52 20:22 21:59 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:46 05:31 13:03 16:52 20:23 21:59 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:46 05:31 13:03 16:53 20:23 22:00 28 12 Haziran 2018 Salı 03:46 05:30 13:03 16:53 20:24 22:01 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:46 05:30 13:03 16:53 20:24 22:01 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:46 05:30 13:03 16:53 20:25 22:02

ANESTESZİ ORUCU BOZAR MI?

Anestezi acı ileten sinir yolları üzerinde iletimin değişik seviyelerde engellenmesi demektir. Lokal, bölgesel ve genel anestezi olmak üzere, üç türlü anestezi vardır. Küçük ameliyatlarda ameliyat bölgesinin yakın çevresine iletimi engelleyen ilaçların verilmesi ile oluşan anesteziye lokal anestezi (sınırlı uyuşturma) denir. Vücudun daha geniş bölgeleri, örneğin belden aşağısı veya bir yarısı iletimin omurilik düzeyinde engellenmesi için omuriliğe veya omuriliğe varmadan geniş bir sinir grubunun oluşturduğu bağlantı yerleri üzerine ilaç verilerek oluşturulan anesteziye bölgesel anestezi denir. Hastanın uyutulup ağrının duyulması beyin düzeyinde engellenirse, bu tür anesteziye genel anestezi denir.