HABER

Antalya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 01:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin turizm lideri Antalya'da sıcak bir Ramazan ayı için hazırlıklar yapıldı. Bu sene oruç tutacaklar 2018 Ramazan imsakiyesine bakarak ilk teravih namazının ne zaman kılınacağına, ilk sahura kaçta kalkılacağına, imsak vaktine ve ilk iftarın kaçta açılacağına bakıyorlar. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Antalya'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar? İşte Antalyalılar için 2018'in Ramazan ayı ile ilgili detaylar...

Antalya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Türkiye'nin güneyi, turizm cenneti Antalya'yı sıcak bir Ramazan ayı bekliyor. Antalya ili sınırları doğudan batıya uzun bir hat ile uzanmaktadır. Böyle olunca ilin bir ucundan diğerine bile sat farkı bulunmaktadır. O zaman 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Antalya'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?

Antalya için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Antalya ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

ANTALYA 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

1 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 04:06 05:42 13:00 16:47 20:05 21:35
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 04:05 05:41 13:00 16:47 20:06 21:36
3 18 Mayıs 2018 Cuma 04:04 05:41 13:00 16:48 20:07 21:37
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 04:03 05:40 13:00 16:48 20:08 21:38
5 20 Mayıs 2018 Pazar 04:02 05:39 13:00 16:48 20:09 21:39
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 04:00 05:38 13:00 16:48 20:09 21:40
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:59 05:38 13:00 16:48 20:10 21:42
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:58 05:37 13:00 16:49 20:11 21:43
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:57 05:36 13:00 16:49 20:12 21:44
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:56 05:36 13:00 16:49 20:12 21:45
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:56 05:35 13:00 16:49 20:13 21:46
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:55 05:35 13:00 16:49 20:14 21:47
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:54 05:34 13:01 16:49 20:15 21:48
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:53 05:34 13:01 16:50 20:15 21:49
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:52 05:33 13:01 16:50 20:16 21:50
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:52 05:33 13:01 16:50 20:17 21:51
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:51 05:33 13:01 16:50 20:17 21:52
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:50 05:32 13:01 16:51 20:18 21:53
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:50 05:32 13:01 16:51 20:19 21:54
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:49 05:32 13:02 16:51 20:19 21:55
21 05 Haziran 2018 Salı 03:48 05:31 13:02 16:51 20:20 21:56
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:48 05:31 13:02 16:51 20:21 21:56
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:48 05:31 13:02 16:52 20:21 21:57
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:47 05:31 13:02 16:52 20:22 21:58
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:47 05:31 13:02 16:52 20:22 21:59
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:46 05:31 13:03 16:52 20:23 21:59
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:46 05:31 13:03 16:53 20:23 22:00
28 12 Haziran 2018 Salı 03:46 05:30 13:03 16:53 20:24 22:01
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:46 05:30 13:03 16:53 20:24 22:01
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:46 05:30 13:03 16:53 20:25 22:02

ANESTESZİ ORUCU BOZAR MI?

Anestezi acı ileten sinir yolları üzerinde iletimin değişik seviyelerde engellenmesi demektir. Lokal, bölgesel ve genel anestezi olmak üzere, üç türlü anestezi vardır. Küçük ameliyatlarda ameliyat bölgesinin yakın çevresine iletimi engelleyen ilaçların verilmesi ile oluşan anesteziye lokal anestezi (sınırlı uyuşturma) denir. Vücudun daha geniş bölgeleri, örneğin belden aşağısı veya bir yarısı iletimin omurilik düzeyinde engellenmesi için omuriliğe veya omuriliğe varmadan geniş bir sinir grubunun oluşturduğu bağlantı yerleri üzerine ilaç verilerek oluşturulan anesteziye bölgesel anestezi denir. Hastanın uyutulup ağrının duyulması beyin düzeyinde engellenirse, bu tür anesteziye genel anestezi denir.

Anestezi, nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek oluşturulmaktadır. Nefes yolu veya iğne ile yapılan anestezi, mideye ulaşmadığı gibi, yeme-içme anlamı da taşımamaktadır. Ancak bölgesel ve genel anestezide, acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek amacıyla damar yolu açılarak, bu açıklık işlem süresince serum vermek suretiyle sağlanmaktadır. Bu itibarla, lokal anestezi (sınırlı uyuşturma) orucun sıhhatine engel değildir. Bölgesel ve genel anestezide serum verildiği için oruç bozulur (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98).

UÇAKLA SEYAHET EDEN KİŞİ İFTARINI NASIL YAPAR?

Seyahate çıkan kişilerin, imsak ve iftarları o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de, uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalar arası yolculuk yapılması durumunda, imsak ile iftar arasında süre, anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu durumda, yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise, bir takdir yaparak (mesela oruç tutmaya başladığı yerin akşam vaktinde) iftar edebilir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.

İSTANBUL'UN CAMİLERİ

Teravih namazını cemaatle kılmak için İstanbul'daki çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.

RAMAZAN MESAJLARI

  • Mübarek Ramazan ayının başlamasının coşkusu ile pek çok kişi sevdiklerine, akrabalarına ve yakınlarına Ramazan mesajları gönderiyor. Biz de sizler için Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarından ve mesajlaşma araçlarından paylaşabileceğiniz Ramazan mesajları derledik.
  • Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.
  • Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…
  • 11 Ayın Sulatını Ramazan'da gönülleriniz huzur sofranız bereketli Olsun, Ramazan Ayımız Mübarek olsun.
  • Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasib etsin. Hayırlı Ramazanlar.
  • Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.
  • Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık, sofralarınızda iftar bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.
  • Başı rahmet ortası merhamet sonu ise cehennemden azad olan mibarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.
  • Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin...Hayırlı Ramazanlar.
  • İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…
  • Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

    Türkiye, Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini geri çağırdıTürkiye, Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini geri çağırdı
Muharrem İnce'den çok sert sözler: Bazı pislikler geri dönüyorMuharrem İnce'den çok sert sözler: Bazı pislikler geri dönüyor
Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya 2018 ramazan imsakiyesi sahur iftar vakti imsak vakti

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

MAÇ ÖZETİ | Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

İlginizi Çekebilir

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bartın iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bartın iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Balıkesir iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Balıkesir iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Aydın iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Aydın iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Artvin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Artvin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Ardahan iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Ardahan iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Amasya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Amasya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.