Antalya’da bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı’nda çocuklar gönüllerince eğlendi.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Antalya Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı, Nazım Hikmet Fuarı ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 20 Nisan Cuma günü Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılan fuarı binlerce vatandaş ziyaret etti. 55 firmanın katıldığı fuarda, spor oyunları, minyatür futbol, basketbol, masa tenisi, badminton, trambolin, okçuluk, dark oynama fırsatı bulan çocuklar, masallar ülkesi, ebru çalışması, çanak çömlek tasarımı, piyano, gitar, keman ve bateri müzik enstrümanları deneyimi yaşadı. Fuarda Pamuk Prenses, Pinokyo Atölyesi ve Rapunzel gibi masal kahramanları kendilerine özgü stantlarda hayat buldu.

Fuar süresince akademisyen Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, Oyuncu Şermin Yaşar ve ünlü oyuncu Ceyda Düvenci aileler ile söyleşilerde buluştu. Fuarın son gününde Ceyda Düvenci sevenleri ile kitaplarını imzalayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrenci ve öğretmenleri hazırladıkları çiçek fidelerini katılımcılara dağıttı.

3. Antalya Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı’nda çocuk istismarına yönelik çalışmalarıyla farkındalık oluşturan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan’da aileler ile buluştu. Saadet Özkan, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in çok önemli bir fuara imza attığını belirterek, Antalya’ya ve Türkiye’ye böyle bir fuar kazandırmasından dolayı teşekkür etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te Saadet Özkan ve Yücel Ceylan’a fuara katılımlarından dolayı ve çocuk istismarıyla yaptığı çalışmalar nedeniyle plaket takdim etti.

Başkan Muhittin Böcek, 4 gün süren Fuar süresince vatandaşlarla ve çocuklar ile bir araya geldi. Başkan Böcek, fuarın son gününe denk gelen 23 Nisan’da çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Başkan Muhittin Böcek, fuarı ziyaret eden çocuklara süt, lunapark giriş bileti ve Türk bayrağı hediye etti.

Muhittin Böcek, “Fuarımızı binlerce vatandaşımız ziyaret etti. Çocuklarımız 4 gün süren fuar süresince gönüllerince eğlendi. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için ne yapsak azdır. Çocuklarımıza çok önem veriyoruz. İlerleyen süreçlerde bu etkinliğimizi büyüterek, sürdüreceğiz. Fuara katılan firmalara, her gün fuarımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.