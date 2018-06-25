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Antalya L ve E Tipi Cezaevi'nde sandıktan İnce çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 03:03 | Son Güncelleme

Cezaevinde kurulan sandıkta, Muharrem İnce 725, Recep Tayyip Erdoğan 258, Selahattin Demirtaş 234, Meral Akşener ise 175 oy aldı

ANTALYA (AA) – Antalya L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda kurulan sandıktan Muharrem İnce'ye 535, Meral Akşener'e 136, Recep Tayyip Erdoğan'a 81, Selahattin Demirtaş'a 94, Temel Karamollaoğlu'na 11, Doğu Perinçek'e ise 2 oy çıktı.

FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütü sanıklarının bulunduğu Antalya L Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda kurulan 9900-9901-9902 no'lu sandıklarda sayım işlemi tamamlandı. Antalya Tipi Kapalı cezaevinde cumhurbaşkanı seçimi için 878 oy geçerli sayıldı.

Geçerli oyların 535'ini Muharrem İnce, 136'sını Meral Akşener, 81'ini Recep Tayyip Erdoğan, 94'ünü Selahattin Demirtaş, 11'ini Temel Karamollaoğlu, 2'sini ise Doğu Perinçek aldı.

Milletvekili seçiminde ise Antalya L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda kullanılan geçerli 878 oydan 400'ünü HDP, 200'ünü CHP, 71'ini MHP, 128'ini İYİ Parti, 17'sini Saadet Partisi, 38'ini AK Parti, 5'ini Cumhur İttifakı, 10'u ise Millet İttifakı aldı.

Öte yandan Antalya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda kurulan sandıktan cumhurbaşkanı seçiminde Muharrem İnce'ye 190, Meral Akşener'e 39, Recep Tayyip Erdoğan'a 177, Selahattin Demirtaş'a 140, Temel Karamollaoğlu ile Doğu Perinçek'e birer oy çıktı.

Milletvekili seçimlerinde ise MHP 191, HDP 185, CHP 80, AK Parti 45, İYİ Parti 32, Saadet Partisi 2, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı 4'er oy aldı.

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