Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonu

Telefonda kendilerini vali olarak tanıtarak engellilere yardım bahanesiyle iş adamlarından para aldıkları öne sürülen 6 kişi yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine Antalya merkezli Bursa, Van, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Konya'nın da aralarında bulunduğu 44 ilde çalışma başlattı.

Telefonda, illerin vali ve vali yardımcılarının isimlerini kullanıp, engellilere tekerlekli sandalye alacaklarını söyleyerek iş adamlarını dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Ankara'da gözaltına alınan M.A.M, T.Y, U.D, C.A, A.Ü. ve K.Y. Antalya'ya getirildi.

Zanlıların, 1 milyon liralık dolandırıcılık olayına karıştıkları ifade edildi.