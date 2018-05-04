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Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 19:23 | Son Güncelleme

"ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı

Antalya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya, Ankara, İzmir ve Hatay'da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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