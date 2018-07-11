Antalya merkezli suç örgütü operasyon

Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki gece kulübünde K.A'nın silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, R.B, S.A, H.B.T, A.T, A.Ö, O.N. ve O.Ş'yi Antalya, Muğla ve Denizli'de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerindeki aramada iki ruhsatsız tabanca, bir kılıç ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Kasten yaralama", "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" ile "Uyuşturucu madde bulundurmak" suçlaması bulunduğu öğrenildi.
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