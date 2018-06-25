Antalya milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

AK Parti
1- Mevlüt Çavuşoğlu
2- Mustafa Köse
3- Sena Nur Çelik
4- İbrahim Aydın
5- Atay Uslu
6- Kemal Çelik
MHP
1- Abdurrahman Başkan
CHP
1- Deniz Baykal
2- Çetin Osman Budak
3- Rafet Zeybek
4- Aydın Özer
5- Cavit Arı
İyi Parti
1- Feridun Bahşi
2- Hasan Subaşı
3- Tuba Vural Çokal
HDP
1- Kemal Bülbül
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