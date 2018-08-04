Antalya'nın Alanya ilçesinde freni patlayan otobüs uçurumun kenarında devrildi! Yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre kaza, Alanya ilçesinde Emişbeleni-Soğukpınar yolunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Alanya ilçesinden aldığı aralarında kız Kur'an kursu öğrencilerinin de bulunduğu yolcuları Güzelbağ Mahallesi'ndeki kermese götüren 07 E 9119 plakalı otobüs, dönüşte freni patlayınca devrildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada ilk belirlemelere göre 10'dan fazla yolcu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Devrilen otobüsün uçurumun çok yakınında durması ise büyük bir faciayı önledi. (İHA)

