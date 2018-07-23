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Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımda yer alan dekorasyon ürünleri üretilen fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya antalya organize sanayi bölgesi yangın

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