Antalya orman yangınlarına tam teçhizat hazır

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Orman Bölge Müdürlüğü, olası orman yangınlarına karşı gözetleme kuleleri, yangın söndürme helikopterleri, yangın söndürme uçağı, 179 kara aracı ve 1071 işçisiyle hazır. Yanan alanların turizme ya da yapılaşmaya açılmasının imkansız olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Kanun çok açık ve net. Yanan alanları 1 yıl içinde yeşillendirmek zorundayız" dedi.

Türkiye'nin güneyi, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra orman yangınlarıyla da gündeme geliyor. Antalya'da geçen yıl meydana gelen yangınlarda yüzlerce hektar alan zarar gördü. Yangınların birçoğunun insani nedenlerden kaynaklı çıktığı tespit edildi.

Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan eliyle çıktığına dikkati çeken Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın sezonlarında en az yangının çıkması ve bu yangınlarda da en az zararla ormanları kurtarmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Yangınlarla mücadele için çeşitli tedbirler aldıklarını aktaran Dikici, "49 yangın gözetleme kulemiz var. Öncelikle bunları hazırladık ve eğitimini tamamladığımız işçilerimizi buraya çıkardık. 13 gözetleme kulemizde kameralarımız mevcut. Termal kameralar sayesinde yangınları anında görebiliyoruz. 110 ayrı noktada konuşlanan 179 adet kara aracımız var. Ayrıca 3 yangın söndürme helikopteri, bir idare helikopteri, 1 de amfibik yangın söndürme uçağımız var" dedi.