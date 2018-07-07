Antalya plajlarında "sıcak hava" yoğunluğu

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Antalya'daki plajlarda yoğunluk yaşanıyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, yerli ve yabancı turistler, plajlara, park ve bahçeler ile mesire alanlarına akın etti.
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ile Lara plajlarında yoğunluk oluşturanlar yüzerek serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler ise plajlarda çadır kurdu.
Çocuklar, kuğu, kurbağa, ördek, flamingo figürlerindeki deniz yataklarında eğlenceli dakikalar geçirirken, bazı çocukların da süs havuzlarına girdiği görüldü.
Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, bazı vatandaşların deniz şemsiyeleriyle yürüyüş yapması ilginç bir görüntü oluşturdu.
Muratpaşa ilçesindeki falezlerde kurulan plajlara ilgi gösterenler de kayalıklardan denize atlayarak yüzme keyfi yaşadı.
Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'daki tarihi ve turistik mekanlarda, özellikle görsel şölen sunan şelalelerde yoğunluk yaşandı.
Alanya ilçesinde ise Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajlarında çok sayıda yerli ve yabancı turist denizin keyfini çıkardı.
Alanya Kalesi'ne çıkanlar ise buradan manzara izlemeyi tercih etti.
- Sıcaklık mevsim normallerine inecek
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.
Yarından itibaren bölgede sıcaklıkların mevsim normallerine düşmesini beklediklerini aktaran Kaya, "Sıcaklığın 32-34 derece seviyelerine inmesini bekliyoruz. Hafta sonuna kadar da sıcaklığın normal seyretmesini tahmin ediyoruz." dedi.
- Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği "turizmin başkenti"nde, yerli ve yabancı turistler plajlarda serinlemeye çalışıyor - Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya: "Yarından itibaren bölgemizde hava sıcaklığının me
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