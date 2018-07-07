Antalya plajlarında "sıcak hava" yoğunluğu

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Antalya'daki plajlarda yoğunluk yaşanıyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, yerli ve yabancı turistler, plajlara, park ve bahçeler ile mesire alanlarına akın etti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ile Lara plajlarında yoğunluk oluşturanlar yüzerek serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler ise plajlarda çadır kurdu.

Çocuklar, kuğu, kurbağa, ördek, flamingo figürlerindeki deniz yataklarında eğlenceli dakikalar geçirirken, bazı çocukların da süs havuzlarına girdiği görüldü.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, bazı vatandaşların deniz şemsiyeleriyle yürüyüş yapması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Muratpaşa ilçesindeki falezlerde kurulan plajlara ilgi gösterenler de kayalıklardan denize atlayarak yüzme keyfi yaşadı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'daki tarihi ve turistik mekanlarda, özellikle görsel şölen sunan şelalelerde yoğunluk yaşandı.

Alanya ilçesinde ise Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajlarında çok sayıda yerli ve yabancı turist denizin keyfini çıkardı.