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Antalya polisinden ’Keşke Demeden’ Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Antalya’da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, hırsızlık suçlarına karşı önlem almak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla "Keşke Demeden" projesi başlattı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Uncalı Sosyal Tesisinde projenin tanıtımını yapan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Volkan Güneş, yaşadıkları kentin daha güvenli bir şehir olması için toplumla birlikte çalışmalarının önemli olduğunun altını çizdi.Hırsızlık ilk sıradaKentte en fazla ortaya çıkan suçun hırsızlık olduğunu belirlediklerini dile getiren Güneş, " Projemiz ile vatandaşlara "Keşke, vah, tüh dememek" için almaları gereken tedbirleri anlatıyoruz.

Antalya polisinden ’Keşke Demeden’ Projesi

Antalya’da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, hırsızlık suçlarına karşı önlem almak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla "Keşke Demeden" projesi başlattı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Uncalı Sosyal Tesisinde projenin tanıtımını yapan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Volkan Güneş, yaşadıkları kentin daha güvenli bir şehir olması için toplumla birlikte çalışmalarının önemli olduğunun altını çizdi.

Hırsızlık ilk sırada
Kentte en fazla ortaya çıkan suçun hırsızlık olduğunu belirlediklerini dile getiren Güneş, " Projemiz ile vatandaşlara "Keşke, vah, tüh dememek" için almaları gereken tedbirleri anlatıyoruz. Polis olarak bir çok konuda başarılı çalışmalar yürütüyoruz. Hırsızlık bir fırsat suçudur. Ortada olan bir bilgisayarı, telefon çalınmaya meyillidir. Bu fırsatı onlara vermememiz lazım. Vatandaşı da bu mücadeleye dahil etmek için bu projeye başvurduk. Proje ile bin afiş, 15 bin broşür ve 5 bin sticker bastırdık. Kent merkezindeki 20 pazarda da büyük afişler asacağız. Pazar yerlerine güvenlik kamerası taktırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Suçu önlemede kamera"
Projede vatandaşlara hırsızlık suçlarına karşı alınacak küçük ama etkili tedbirleri anlatacaklarını kaydeden Volkan Güneş, "Keşke dememek için çelik kapı nasıl kilitlenmeli, pimapen pencereler 3-4 liralık sistemlerle basit açılması nasıl engellenebilir, bunları uygulamalı göstereceğiz. Hırsızlıkla mücadelede kamera çok önemli. Hem önleyici hem de şüphelilerin yakalanması anlamında büyük önem arz ediyor. Hırsızlık suçunu tamamen engelleyemeyiz. Bu mümkün değil. Vatandaşları bilgilendirmek, tedbiri alışkanlığa dönüştürmek, suç alanını bozmak, önleme ve azaltma faaliyetleri yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Güvenlik testi yapılacak"
Vatandaşlara bir de güvenlik testi dağıtacaklarını vurgulayan Güneş, "Ben’ dilini kullanarak hazırladığım bu testte vatandaşlara ’güvenlik, alarm sistemi kullanıyorum. İş yerim çevremi aydınlatıyorum. İşe aldığım ve işten ayrılan personeli 24 saat içinde bağlı olduğum polis merkezine bildiriyorum. İş yerimde değerli eşya bırakmıyorum’ cümleler karşılığında puanlar veriyoruz. Bu puanları toplayıp ev ve işyerlerinin ne kadar güvenli olduğunu tespit ediyoruz. Buna göre vatandaşlardan tedbirler alarak bu puanları yükseltmelerini istiyoruz. Proje sonunda tedbirlerimize uyan vatandaşları plaketler ile ödüllendireceğiz." diye konuştu.

"Suçlara karşı el ele vermeliyiz"
Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Suat Esin ise, hırsızlıkla mücadelede polise olduğu kadar vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü belirtti.
Vatandaşların polislerin yönlendirmesiyle gerekli bütün önlemleri alması gerektiğine işaret eden Suat Esin, "Hırsızlıkla mücadele bir kuruma bırakılmamalı. Tüm kurumlar bu yükün altına girmeli. Örneğin aydınlatılmayan sokak kalmamalı. Bir ülkenin kalkınması sadece hükümetin değil tüm fertlerin görevi. Herkes çalışırsa ülke kalkınır. Bu da öyle. Polis, vatandaş ve diğer kurumlar el ele vererek bu sorunla mücadele edebiliriz." dedi.

Antalya polisinden ’Keşke Demeden’ Projesi

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