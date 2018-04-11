Antalya polisinden ’Keşke Demeden’ Projesi

Antalya’da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, hırsızlık suçlarına karşı önlem almak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla "Keşke Demeden" projesi başlattı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Uncalı Sosyal Tesisinde projenin tanıtımını yapan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Volkan Güneş, yaşadıkları kentin daha güvenli bir şehir olması için toplumla birlikte çalışmalarının önemli olduğunun altını çizdi.

Hırsızlık ilk sırada

Kentte en fazla ortaya çıkan suçun hırsızlık olduğunu belirlediklerini dile getiren Güneş, " Projemiz ile vatandaşlara "Keşke, vah, tüh dememek" için almaları gereken tedbirleri anlatıyoruz. Polis olarak bir çok konuda başarılı çalışmalar yürütüyoruz. Hırsızlık bir fırsat suçudur. Ortada olan bir bilgisayarı, telefon çalınmaya meyillidir. Bu fırsatı onlara vermememiz lazım. Vatandaşı da bu mücadeleye dahil etmek için bu projeye başvurduk. Proje ile bin afiş, 15 bin broşür ve 5 bin sticker bastırdık. Kent merkezindeki 20 pazarda da büyük afişler asacağız. Pazar yerlerine güvenlik kamerası taktırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.