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Antalya Sağlık Sen’den Mehmetçik Vakfı’na bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 19:03 | Son Güncelleme

Mehmetçik Vakfı, Sağlık Sen Antalya Şubesi’ne şehit yakınları ve gazilere yönelik yaptığı 12 bin 40 liralık bağıştan ötürü şilt beratı ve plaket sundu.Sağlık-Sen Antalya Şubesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit ve gazi yakınlarına destek amacıyla düzenlenen yardım programının geliri olan 12 bin 40 lira Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.

Antalya Sağlık Sen’den Mehmetçik Vakfı’na bağış

Mehmetçik Vakfı, Sağlık Sen Antalya Şubesi’ne şehit yakınları ve gazilere yönelik yaptığı 12 bin 40 liralık bağıştan ötürü şilt beratı ve plaket sundu.
Sağlık-Sen Antalya Şubesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit ve gazi yakınlarına destek amacıyla düzenlenen yardım programının geliri olan 12 bin 40 lira Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı. Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Sen Antalya Şubesi’ne bu duyarlılığından dolayı şilt beratı ve plaket takdim edildi.
"Hainler ve işbirlikçileri amaçlarına asla ulaşamayacaklar"
Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk,Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletin maddi ve manevi desteğini sağlamak olan Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunarak ülkenin bekası ve güvenliği için mücadele veren mehmetçiğe ve ailelerine destek olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Kuluöztürk, "Bütün ülkemizde olduğu gibi en başından beri Sağlık Sen Antalya Şubesi olarak hükümetimizin, devletimizin, ordumuzun yanında olduğumuzu her defasında beyan ettik. Bugün bizler sıcak yuvalarımızda güven ortamında yaşıyorsak bunu canını gözünü kırpmadan feda eden vatan evlatlarına borçluyuz. Suriye’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen güvenlik görevlilerimiz olmak üzere vatan ve bayrak uğruna şehit düşen tüm asker ve polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ülkemizdeki birlik ve beraberlik ortamını bozmak isteyen hainler ve işbirlikçileri amaçlarına asla ulaşamayacaklar” diye konuştu.

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