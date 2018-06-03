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Antalya sahilleri doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, hava sıcaklığının yükselmesini fırsat bilenler, sahilleri doldururken, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, hava sıcaklığının yükselmesini fırsat bilenler, sahilleri doldururken, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 31 dereceye ulaştığı kentte, Konyaaltı ve Lara sahilleri, güzel havayı değerlendirmek isteyenlerin akınına uğradı. Sahillere gelenlerden bazıları, güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da çocuklarıyla denize girdi. Sahil şeritlerine yoğun ilgi, trafiği de etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, nem oranının yüzde 58 olduğu, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte hava sıcaklığının, gelecek hafta sonu 38 dereceyi bulması bekleniyor.

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