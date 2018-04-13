Antalya şehir merkezinde deprem önemsenmedi

Antalya’nın Akseki ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde hissedilirken, kent merkezinde ise küçük çapta hissedildi. Deprem anında sokakta bulunan vatandaşlar, depremi hiç hissetmediklerini söyledi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre saat 20.14’te Akseki ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, hemen ardından 12.76 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Çevre ilçelerde hissedilen deprem, Antalya kent merkezinde ise çok küçük çapta hissedildi. Apartmandaki vatandaşların sokağa çıkmadığı gözlenirken, deprem anında sokakta olan vatandaşlar depremi hiç hissetmediklerini söyledi. Cumhuriyet Meydanı’ndan tarihi Kaleiçi’ne gezmeye giden vatandaşlar, “Allah daha büyüğünden korusun” dileğinde bulundu.
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