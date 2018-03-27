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Antalya semalarını 'çöl tozu' kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:21 | Son Güncelleme

KUZEY Afrika'dan kuvvetli hava akımının taşıdığı çöl tozu, Antalya semalarını kapladı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- KUZEY Afrika'dan kuvvetli hava akımının taşıdığı çöl tozu, Antalya semalarını kapladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerde etkili olacak yağmurla tozun çamur halinde yere ineceği ifade edildi.

Kuzey Afrika'dan havalanan çöl tozu, kuvvetli hava akımının etkisiyle Türkiye üzerine geldi. Sabah erken saatlerden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kendini gösteren toz bulutu, Antalya'da da etkili oldu. Kentin semalarını kaplayan toz bulutu nedeniyle Beydağları ve Toroslar görülmez hale geldi. Seyir teraslarına çıkanlar ise hem sahili hem de kent manzarasını izleyemedi. Kepezüstü seyir terasından kente bakmak isteyenler gri toz bulutlarıyla karşılaştı.

TATİLCİLER ŞAŞIRDI

Gümüşhane'den tatile gelen Yüksel Erenler, daha önce de Antalya'ya geldiğini ancak kenti ilk defa böyle gördüğünü söyledi. Çöl tozunun etkisiyle kentin görünmez hale geldiğini ifade eden Erenler, "Manzara izlemek için seyir terasına çıktık ama hiçbir şey görünmüyor" dedi. Konyaaltı Sahili varyantında eşiyle denizi seyreden Mehmet Nart da toz bulutu nedeniyle dağ manzarasını göremediklerini söyledi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika'dan havalanan toz bulutunun kenti etkisine aldığı, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacak yağmurla tozun çamur halinde yere ineceği ifade edildi.

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