Antalya Tünektepe Projesi ihalesi tamamlanamadı

Antalya Tünektepe projesinin ihalesi, katılımcının evrak eksikliği nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tünektepe’ye yapılacak projenin ihalesi gerçekleştirildi. Belediye Encümen Salonu’ndaki ihaleye, dosya alan 2 firmadan biri katıldı. Encümen Salonu’nda saat 15.00’te başlayan ihale için dosya alan bir şirket, birkaç dakikalık gecikme ile komisyona dosyasını vermek istedi. Ancak komisyon, süreye uyulmadığı gerekçesiyle firmayı ihaleye almadı. Önceki ihaleye katılıp kazanamayan Alga İnşaat ile Altındağ Otelcilik iş ortaklığı ise ihaleye katılan tek firma oldu. Katılımcının dosyasını inceleyen komisyon ekibi, kendi aralarında görüşmek için katılanları dışarı çıkardı. Birkaç dakikanın ardından ihaleye katılan firma yetkilileri tekrar salona davet edildi. İhale komisyonu başkanı Genel Sekreter Birol Ekici, ihaleye dosya veren firmanın evrak eksiği olduğunu belirterek, zarfı firmaya iade etti. Ekici, ihaleyi geçerli teklif olmadığı için yapamayacaklarını söyledi.
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