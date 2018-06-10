Antalya ve Muğla'da deniz keyfi

ANTALYA/MUĞLA (AA) - Antalya ve Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler, güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezinin verilerine göre sıcaklığın 28 dereceye, nem oranının ise yüzde 78'e ulaştığı Antalya'da, vatandaşlar ve tatilciler plajları doldurdu.
Konyaaltı Sahili'nde güneşlenenler, sık sık denize girerek serinledi.
Kentte, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturanlar ise ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.
- Muğla
Muğla'nın ilçelerinde de sıcak havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar, sahil kenarlarında ve parklarda yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde vatandaşlar sahilde yürüyüp, kafelerde kitap okudu. Muğla ve yakın illerden gelen çok sayıda yerli turist, Akyaka sahilinde denize girmenin keyfini yaşadı.
Gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te ise hava sıcaklığı 31, deniz suyu ise 25 derece ölçüldü. Sıcak hava dolayısıyla yerli ve yabacı turistler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahillerini doldurdu.
Denize girerek serinleyen turistlerden bazıları, su sporları yaptı. Adrenalin sevenler paraşütle uçmayı ve jet ski yapmayı tercih etti. Marmaris Körfezi'nde bazı motoryat ve yelkenli yat sahipleri de alargada deniz ve güneşin keyfini sürdü.
Bodrum ilçesinde de sahilde yoğunluk yaşandı. Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 32 derece ölçüldü.
Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez mevkilerindeki sahilleri doldurdu.
Bazı turistler, İçmeler mevkisindeki otellerin havuz başında güneşlenerek, su parklarında su topu oynadı. Bazı turistler ise Bodrum açıklarında sürat botlarıyla dolaşıp güzel havanın keyfini çıkardı.
Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında tatilciler denize girip kumsalda güneşlendi, bazıları da sahildeki kafelerde dinlendi.
Bazı macera tutkunları Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak, Ölüdeniz'in eşsiz güzellikteki manzarasını izleme fırsatı buldu. Yamaç paraşütlerinin gökyüzündeki görsel şovu ise sahilde güneşlenenler tarafından ilgiyle izlendi.
Adana’dan arkadaşlarıyla tatile gelen Mustafa Yıldız, Fethiye’ye ilk kez geldiğini ve denizi çok beğendiğini söyledi. Sıcağın etkisinden denize girerek kurtulmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldız, herkesi Fethiye’ye tatile davet etti.
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