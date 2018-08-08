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Antalya'yı 24 saat içinde ikinci kez sel vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 01:45 | Son Güncelleme

Antalya'nın Elmalı ilçesinde dün akşam saatlerinde ikinci sel vakası yaşandı. Yılmazlı ve Salur'dan sonra Karaköy Mahallesi'ni de sel vurdu. Yüzlerce dönüm tarım arazisi zarar görürken mahallede onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde saat 18.00 saatlerinde başlayan sağanak yağış Karaköy Mahallesi'nde büyük çapta hasara neden oldu. İlk saatlerde 2 kişinin kaybolduğu bilgisi alınan Karaköy'de daha sonra bu bilginin yanlış olduğu anlaşıldı. Yüzlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü çok sayıda ahırın kullanılamaz hale geldiği mahallede onlarca küçükbaş hayvanın telef olduğu kaydedildi. Sel afetinin yaşanmasıyla birlikte Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı.

SEL

Antalya’nın Elmalı ilçesinde önceki akşam saatlerinde yarım saat süren yağmurun sebep olduğu sel suları yer yer 1 metreye kadar yükselirken, 12 ev su altında kaldı, yaklaşık 450 dönüm alanda sera içindeki ürünler büyük zarar gördü. Can kaybının yaşanmadığı sel felaketinde tahmini zararın 15 milyon lira civarında olduğu tahmin edilirken, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Sel sonrası seralara giren üreticiler gördükleri manzarayla büyük üzüntü yaşadı. Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerinde etkili olan sağanağın ardından Elmalı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, molozlarla kapanan yolları yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı ve Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selin zarar verdiği mahallerde incelemelerde bulundu. Ekipler çamur tahliye işlemleri ve yollara moloz dökerken, vatandaşların da evlerini temizleme çalışmaları devam ediyor.

İKİNCİ SEL

Çalışmalar devam ederken, Karaköy Mahallesi'nden de sel haberi geldi. Aniden bastıran yağış sebebiyle Karaköy'de büyük çapta hasar meydana geldi. 2 kişinin kaybolduğu bilgisi alındı ancak bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Yüzlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü, çok sayıda ahırın kullanılamaz hale geldiği Karaköy Mahallesi'nde onlarca küçükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi.

(İHA)

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Antalya Elmalı sel

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