Antalya'da 149 çocuğa koruyucu aile

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'Koruyucu Aile' projesi kapsamında Antalya'da 149 kimsesiz çocuk, aile ortamında sıcak yuvaya kavuşturuldu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, devletin veremediği tek şeyin anne- baba şefkati olduğunu belirterek, diğer kimsesiz çocukların da aile ortamına kavuşması için çağrıda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kimsesiz çocukların aile ortamında, anne-baba şefkatiyle yetişmesi amacıyla başlattığı Koruyucu Aile Projesi kapsamında, 3 çocuk daha imzalanan protokolle koruyucu ailelerine teslim edildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ndeki protokol törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, koruyucu aileler ve kimsesiz çocuklar katıldı. İmzalanan protokolle biri ikiz, üç çocuk iki koruyucu aileye verildi.

'DEVLET ANNE-BABA ŞEFKATİ HARİCİNDE HERŞEYİ VERDİ'

Kimsesiz çocukların eskiden kışla-koğuş sistemi şeklinde yetiştirme yurtlarında korunduğunu hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, şu an 5- 6 çocuğun, başlarında bakıcılarıyla kaldığı Sevgi ve Çocuk Evleri projesine geçildiğini söyledi. Vali Karaloğlu, devletin her şeyin en iyisini sağlamasına rağmen veremediği tek şeyin anne-baba şefkati olduğunu dile getirdi. Bu eksikliğinde giderilmesi için son 5-6 yıldır koruyucu aile sistemine ciddi önem verildiğini belirten Karaloğlu, "Tek bir amacımız var, çocuklarımız ailenin kucaklayıcı, kuşatıcı sevgi ortamında büyüsün, bir aidiyet duygusu oluşsun, bir ailesi olduğunu bilsin. Ona anne-baba gibi davranacak büyüklerinin olduğunu bilsin. 2012'de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Gönül Elçileri seferberliğinin alt başlıklarından biri de koruyucu aile. Bu kapsamda Antalya'da bugün 3 çocuk imzalanan protokolle koruyucu ailelerin yanına verildi. Bu protokolle koruyucu ailenin yanına verilen çocuk sayısı 149'a yükseldi" dedi.