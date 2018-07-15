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Antalya'da 15 Temmuz şehidi törenle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:31 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Antalya'daki mezarı başında törenle anıldı.

Antalya'da 15 Temmuz şehidi törenle anıldı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - 15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Antalya'daki mezarı başında törenle anıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Antalya protokolu Uncalı Mezarlığı Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende buluştu. Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Başsavcı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen törende, Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Tören sırasında protokolun arkasında yer alan bir genç sıcaktan bunalarak bayıldı. Çocuğu Vali Münir Karaloğlu ile Başkan Türel tutarak, yere sert düşmesini engelledi. Çağrılan sağlık birimleri çocuğa müdahale etti.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken geçici görevle Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne gönderildikten sonra meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç ve babası Zeki Kılınç ile şehidin kardeşleri Gamze ve Onur Kılınç'ın yanı sıra, yakınları da şehitlikteki törene katıldı. Şehidin mezarı çevresinde oturarak dua eden aile, göz yaşlarını tutamadı. Tören sonrası şehit ailesini ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu ve protokol, başsağlığı dileyerek mezara kırmızı karanfil bıraktı.
Şehit polis memuru Serkan Çölkesen'in mezarı başındaki yakınlarına da başsağlığı dileyen Karaloğlu, şehidin yeğeni 1.5 yaşındaki Serkan'ı kucağına alarak sevdi.

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