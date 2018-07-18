Antalya'da 159 yabancı uyruklu yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 159 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları çalışma sonucu gemiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 159 Suriye uyrukluyu yakaladı. Ekipler, geminin kaptanları İ.E. ve H.K'yi de gözaltına aldı.
Yabancı uyrukulular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.E. ve H.K. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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