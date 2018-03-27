Antalya'da 2 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik Döşemealtı ilçesinde yaptığı operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili T.P. ve R.K, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.P, "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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