Antalya'da 2 kişinin silahla öldürülmesi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yeniden gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Fakırcalar Mahallesi'nde evde biri kadın 2 kişinin silahla öldürülmüş bulunması üzerine 2 Mayıs'ta gözaltına alınan, kadın maktulün akrabası Türkan U'nun (48) mahkemece serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Zanlı Türkan U, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya'da evde silahla öldürülen Nebahat U. (32) ile Murat Ö'nün (38) 13 Ocak 2017'de cesetlerinin bulanması üzerine 2 Mayıs'ta erkek maktulün eşi Nuran Ö. (38) ile kadın maktulün akrabaları Emine U. (32), Kenan U. (36), Türkan U. (48) ve Süleyman T. (47) gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.