Antalya'da 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yusuf Kocaoğlu'nun (74) kullandığı 07 B 1804 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat karayolunda karşı yönden gelen Özkan Çetin idaresindeki 06 GC 7268 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Kocaoğlu ile eşi Havva Kocaoğlu (54) olay yerinde yaşamını yitirdi. Mustafa Ali Kocaoğlu (13), Özkan Çetin, Cansu Demirkaya, Asiye Özkan, Betül Asya Özkan (11) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Ali Kocaoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenazeler, Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle Akseki-Manavgat karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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