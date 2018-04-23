Antalya’da 23 Nisan Kutlamaları

Antalya’nın Korkuteli, Serik ve Finike ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Korkuteli Şehitlik Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Tören daha sonra Recep Gürbüz Spor Salonu’nda devam etti. Kutlama programına Kaymakam Erol Tanrıkulu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı, Belediye Başkanı Hasan Gökce, Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yenilmez ve öğrencilerle vatandaş katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri sunuldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül töreni sonrası şiirler okunurken, step gösterisi, Nadine Ahmet Balaban Anaokulu öğrencileri tarafından ront gösterisi, Dereköy İlkokulu’nun halk oyunları gösterisi, jimnastik, dans ve Atatürk çocukları gösterileri sunuldu.

Serik’te 23 Nisan Coşkusu

Serik’teki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Buradaki törenin ardından 23 Nisan etkinliği Tekeli İlkokulu’nda devam etti. Törene Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan, okul müdürleri ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz tarafından yapıldı. Ekiz’in konuşmasının ardından ilçede bulunan okulların öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerinin sunulmasıyla tören sona erdi.