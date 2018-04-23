HABER

Antalya’da 23 Nisan Kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli, Serik ve Finike ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Korkuteli Şehitlik Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Antalya’da 23 Nisan Kutlamaları

Antalya’nın Korkuteli, Serik ve Finike ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Korkuteli Şehitlik Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Tören daha sonra Recep Gürbüz Spor Salonu’nda devam etti. Kutlama programına Kaymakam Erol Tanrıkulu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı, Belediye Başkanı Hasan Gökce, Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yenilmez ve öğrencilerle vatandaş katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri sunuldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Ödül töreni sonrası şiirler okunurken, step gösterisi, Nadine Ahmet Balaban Anaokulu öğrencileri tarafından ront gösterisi, Dereköy İlkokulu’nun halk oyunları gösterisi, jimnastik, dans ve Atatürk çocukları gösterileri sunuldu.

Serik’te 23 Nisan Coşkusu
Serik’teki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Buradaki törenin ardından 23 Nisan etkinliği Tekeli İlkokulu’nda devam etti. Törene Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan, okul müdürleri ve vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz tarafından yapıldı. Ekiz’in konuşmasının ardından ilçede bulunan okulların öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerinin sunulmasıyla tören sona erdi.

Finike’de 23 Nisan Kutlamaları
Finike’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Yunuslu Park’taki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Kutlama programı daha sonda 100’üncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda devam etti. Kutlamalara Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş öğrenciler ve vatandaş katıldı.
Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, dans ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Törende ayrıca ’Çocuk Gözüyle 23 Nisan’ adlı şiir ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Antalya’da 23 Nisan Kutlamaları

Antalya’da 23 Nisan Kutlamaları

Antalya’da 23 Nisan Kutlamaları

Antalya’da 23 Nisan Kutlamaları

Kılıçdaroğlu hakkında bomba sözler: Siyasi hayatı bitecekKılıçdaroğlu hakkında bomba sözler: Siyasi hayatı bitecek
Abdullah Gül anketi gördü adaylıktan vazgeçtiAbdullah Gül anketi gördü adaylıktan vazgeçti
Akşener'den olay anket iddiası! Sandıkları koruyun mesajıAkşener'den olay anket iddiası! Sandıkları koruyun mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.