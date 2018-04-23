Antalya’da 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da ki çeşitli okullarda kutlandı.

Antalya Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ile kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamalar Kampüs Müdürü Merve Yalın’ın konuşması ile devam etti. Yalın, “Ne kadar şanslıyız ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bizlere böylesine anlamlı bir günü hediye etti. Biz de bu güne layıkıyla sahip çıkacağız. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

Kutlamalar öğrencilerin öğretmenleri önderliğinde hazırladığı sahne gösterileriyle devam etti. Çocukları dünya kültürleriyle tanıştıran Muratpaşa Kampüsünün, bu yılki kültür teması Hindistan geleneksel halk dansları oldu. Öğrenciler Bollywood dansı ile sahne aldılar.

Şenlik alanında gerçekleşen Ebru Sanatı, Satranç, Origami gibi oyunlar ve yarışmalar ile etkinlik gün boyu devam etti.