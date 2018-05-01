Antalya'nın Kemer ilçesinde üçüncüsü düzenlenen "Family Fest" festivali başladı.
Beldibi Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen ve kortej yürüyüşüyle başlayan festivale, 5 ülkeden gelen yaklaşık bin 200 kişi katıldı.
Yürüyüşte, çizgi film karakterlerinin kıyafetlerini giyen otel personeline, bando takımı, robotlar, akrobasi takımı, sihirbazlar ve değişik maskotlar da eşlik etti.
Özel oyun platformlarının da yer aldığı festivalin panayır bölümünde çocuklar, maskotlarla gönüllerince oynadı, sulu boya yaptı.
Otelin Eğlence Müdürü Mine Irmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin artık geleneksel hale geldiğini, amaçlarının turizme katkı sağlamak olduğunu kaydetti.
Festival 4 Mayıs Cuma sona erecek.
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