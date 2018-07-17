Antalya'da 40 bin liralık yedek parça hırsızlığı

Antalya'da bir iş yerinden 40 bin liralık oto yedek parçası çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir iş yerinden 40 bin lira tutarında yedek parça ürünü çalınması üzerine harekete geçti.
Ekipler, olayla ilgili şüpheli M.S'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan M.S, çaldığı yedek parçaları Zeytinköy Mahallesi'nde tanıştığı ismini ve adresini bilmediğini öne sürdüğü bir seyyar satıcıya sattığını söyledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlan M.S, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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