Antalya’da 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Akseki ilçesinde akşam saatlerinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 20.14 sıralarında Antalya’nın Akseki ilçesinde 4.8 büyüklüğünde derem meydana geldi.
Yerin 12.82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
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