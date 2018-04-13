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Antalya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

Antalya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Akseki ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 20.14'te merkez üssü Akseki olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 12,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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