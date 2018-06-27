Antalya'da 73 gündür kayıp kişinin cesedi bulundu

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, 14 Nisan'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Hasan Karaöz'ün cesedi Ulugüney Çayı'nda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gündoğmuş'un Saburlar Mahallesi yakınlarında Ulugüney Çayı'nda balık tutan vatandaşlar tarafından, jandarmaya ceset görüldüğü ihbar edildi. Olay yerine, jandarma ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ceset kıyıya çıkartılırken, olay yerine 73 gündür kayıp olan Hasan Karaöz'ün yakınları da çağrıldı. Yakınları tarafından teşhis edilen Hasan Karaöz'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.
14 Nisan Cumartesi günü Kalecik Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve üstünde telefon bulunmayan Hasan Karaöz'den haber alınamamış, mahalle çevresinde ve Ulugüney Çayında Akseki'den gelen komandolar, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri ve jandarma arama köpekleri ile arama çalışması yapılmıştı.
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