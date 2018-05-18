Antalya'da 8 ton kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 ton kaçak içki ele geçirildi.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Evrenseki Mahallesi'nde bir otelde yapılan aramada 8 ton 338 litre, çeşitli markalarda kaçak içki bulundu.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan otel müdürü A.Ç. ifadesinin ardından, serbest bırakıldı.

Kaçak içkilere el konuldu.

