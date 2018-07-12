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Antalya'da AA objektiflerinden 15 Temmuz sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 19:37 | Son Güncelleme

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AA muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar Antalya'da sergilenecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesince, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı sergi açılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam
Merkezi'nde açılacak sergide, darbe girişiminin hafızalara kazınan anları, 30 fotoğraf karesiyle yer alacak.

Darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan fotoğrafların yer alacağı sergi, 15 Temmuz'da saat 19.30'da Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Merkezi 25 No'lu Plaj yanında açılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 15 Temmuz'un 2.
yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisi açacaklarını belirtti.

Fotoğraf sergisine tüm Antalyalıları davet eden Türel, "Hain
darbe girişimi sırasında yaşananlar ile milletimizin cansiperane direnişini ve kahramanlığını
konu alan fotoğraflarla bir kez daha yaşananları hatırlayacak, tarihe not düşen fotoğraflarla hafızalarımızı tazeleteceğiz. Hain darbe girişiminde karanlığı aydınlığa çeviren şehitlerimizi
ve gazilerimizi bir kez daha yad etme imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz 15 Temmuz fotoğrafları Anadolu Ajansı Antalya sergi

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