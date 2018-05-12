Antalya'da, Afrin'den dönen özel harekatçılar törenle karşılandı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan 23 özel harekatçı, Antalya'ya döndü.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 21 Şubat'ta Antalya'dan Afrin'e giden Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 23 özel harekat polisi, 80 gün sonra sağ salim döndü. Polisler için görev yerleri olan Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Ailelerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır ve özel harekatçıların meslektaşları katıldı. Karşılama töreninde kurban kesildi, dualar okundu. Özel harekatçılar, alanda verilen kokteylde aileleri ve arkadaşlarıyla hasret giderdi.
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