Antalya'da akaryakıt istasyonuna yıldırım isabet etti

Antalya'nın Kaş ilçesinde, akaryakıt istasyonuna yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangında alev alan otomobildekiler görevliler yardımıyla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Avlu Mahallesi Antalya-Elmalı Kavşağı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda pompaya yıldırım isabet etmesi nedeniyle yangın çıktı.

Bu sırada pompadan yakıt alan otomobil de alev aldı. Görevlilerin yardımıyla otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtarıldı.

Kaş Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, akaryakıt istasyonundaki bir pompa ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

İlçe Belediye Başkanı Halil Kocaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü söyledi.

Otomobildeki 3 kişinin kurtarıldığını belirten Kocaer, "Çok şükür can kaybı yok, yaralı da yok. Herhangi bir tehlike söz konusu değil. Yangın etrafına dağılmadan önlendi." dedi.

(AA)